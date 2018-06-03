КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек

Пассажиропоток через КПВВ несколько снизился

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/20; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 35/15.

Также сообщается, что вчера отмечалось некоторое уменьшение общего пассажиропотока потока по сравнению с предыдущим днем. Всего КПВВ пересекли 32,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 6800 человек и 950 транспортных средств;

"Марьинка" - 8185 человек и 1555 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6270 человек и 1300 транспортных средств;

"Гнутово" - 2690 человек и 655 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8740 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения перешли на летний режим работы.