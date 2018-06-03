КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

Пасажиропотік через КПВВ дещо знизився

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 33 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/20; "Мар'їнка" - 0/0; "Новотроїцьке" - 20/15; "Гнутове" - 35/15.

Також повідомляється, що вчора відзначалося деяке зменшення загального пасажиропотоку потоку у порівнянні з попереднім днем. Всього КПВВ перетнули 32,7 тис. осіб і 4,5 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 6800 осіб і 950 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8185 осіб і 1555 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6270 осіб і 1300 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2690 осіб та 655 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8740 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на лінії зіткнення перейшли на літній режим роботи.