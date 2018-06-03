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Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 10:59
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Пасажиропотік через КПВВ дещо знизився

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 33 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/20; "Мар'їнка" - 0/0; "Новотроїцьке" - 20/15; "Гнутове" - 35/15.

Також повідомляється, що вчора відзначалося деяке зменшення загального пасажиропотоку потоку у порівнянні з попереднім днем. Всього КПВВ перетнули 32,7 тис. осіб і 4,5 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6800 осіб і 950 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8185 осіб і 1555 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6270 осіб і 1300 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2690 осіб та 655 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8740 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на лінії зіткнення перейшли на літній режим роботи.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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