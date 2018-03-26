КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

На КПВВ "Майорское" пограничникам вчера два раза предлагали взятки

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 33,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро 26 марта в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 10/60;

"Марьинка" - 10/40;

"Новотроицкое" - 30/60;

"Гнутово" - 80/60.

Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовали 33,3 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8190 человек и 1025 транспортных средств;

"Марьинка" - 7595 человек и 1305 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6185 человек и 1228 транспортных средств;

"Гнутово" - 3358 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8010 человек.

Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задокументировали два случая предложения взяток для ускоренного и внеочередного оформления.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе блокировали пропуск из-за перехода КПВВ на летнее время.