КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

На КПВВ "Майорское" пограничникам вчера два раза предлагали взятки
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 33,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро 26 марта в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находилось такое количество транспортных средств:
Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовали 33,3 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:
Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задокументировали два случая предложения взяток для ускоренного и внеочередного оформления.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе блокировали пропуск из-за перехода КПВВ на летнее время.