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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

НовостиОбщество    26.03.2018 - 08:57
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

На КПВВ "Майорское" пограничникам вчера два раза предлагали взятки

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 33,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро 26 марта в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находилось такое количество транспортных средств:

  • "Майорское" - 10/60;
  • "Марьинка" - 10/40;
  • "Новотроицкое" - 30/60;
  • "Гнутово" - 80/60.

Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовали 33,3 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8190 человек и 1025 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7595 человек и 1305 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 6185 человек и 1228 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3358 человек и 920 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8010 человек.

Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задокументировали два случая предложения взяток для ускоренного и внеочередного оформления.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе блокировали пропуск из-за перехода КПВВ на летнее время.

 

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Темы: АТО    Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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