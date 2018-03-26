КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

На КПВВ "Майорське" прикордонникам вчора два рази пропонували хабарі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули 33,3 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок 26 березня в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:
Всього за минулу добу через КПВВ пройшли 33,3 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів:
Крім того, в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" задокументували два випадки пропозиції хабарів для прискореного і позачергового оформлення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокували пропуск через перехід КПВВ на літній час.