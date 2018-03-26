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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 08:57
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

На КПВВ "Майорське" прикордонникам вчора два рази пропонували хабарі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули 33,3 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок 26 березня в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10/60;
  • "Мар'їнка" - 10/40;
  • "Новотроїцьке" - 30/60;
  • "Гнутове" - 80/60.

Всього за минулу добу через КПВВ пройшли 33,3 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8190 осіб і 1025 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7595 осіб і 1305 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6185 осіб і 1228 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3358 осіб і 920 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8010 осіб.

Крім того, в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" задокументували два випадки пропозиції хабарів для прискореного і позачергового оформлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокували пропуск через перехід КПВВ на літній час.

 

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Темы: АТО    Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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