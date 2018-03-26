КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

На КПВВ "Майорське" прикордонникам вчора два рази пропонували хабарі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули 33,3 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок 26 березня в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 10/60;

"Мар'їнка" - 10/40;

"Новотроїцьке" - 30/60;

"Гнутове" - 80/60.

Всього за минулу добу через КПВВ пройшли 33,3 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 8190 осіб і 1025 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7595 осіб і 1305 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6185 осіб і 1228 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3358 осіб і 920 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8010 осіб.

Крім того, в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" задокументували два випадки пропозиції хабарів для прискореного і позачергового оформлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі блокували пропуск через перехід КПВВ на літній час.