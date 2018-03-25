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Боевики на Донбассе блокировали пропуск из-за перехода КПВВ на летнее время, - ГПС

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 16:34
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

Боевики не перешли на летнее время и начали пропуск на час позже

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 25 марта 2017 года, блокировали пропуск из-за перехода контрольных пунктов въезда-выезда на летнее время. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на линии разграничения подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда.

"Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже. В настоящее время скопления транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому, что сегодня выходной день", - говорится в сообщении.

Вместе с тем пограничники призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник.  

 

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 38,6 тыс. человек
Теги публикации: Государственная пограничная служба, Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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