Боевики на Донбассе блокировали пропуск из-за перехода КПВВ на летнее время, - ГПС

Боевики не перешли на летнее время и начали пропуск на час позже

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 25 марта 2017 года, блокировали пропуск из-за перехода контрольных пунктов въезда-выезда на летнее время. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на линии разграничения подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда.

"Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже. В настоящее время скопления транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому, что сегодня выходной день", - говорится в сообщении.

Вместе с тем пограничники призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник.