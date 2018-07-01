КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 32 тыс. человек

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 4,7 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, пересекли 32 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутовое" - 20/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 32 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6220 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 7665 человек и 1565 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6960 человек и 1545 транспортных средств;

"Гнутовое" - 2895 человек и 740 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8355 человек.

Напомним, 29 июня 2018 года КПВВ на Донбассе пересекли 28,2 тыс. человек.