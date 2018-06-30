КПВВ на Донбасі за добу перетнули 28,2 тис. осіб

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 4 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, перетнули 28,2 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Минулої доби через КПВВ прослідувало 28,2 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 5 630 осіб та 790 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 6 145 осіб та 1 315 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 5 860 осіб та 1 260 транспортних засобів; "Гнутове" - 2 530 осіб та 670 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 30 червня 2018 року у КПВВ на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 40/20; "Гнутове" - 15/25.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" вилучили 210 картин.