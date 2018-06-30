Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 28,2 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 08:39
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 4 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, перетнули 28,2 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Минулої доби через КПВВ прослідувало 28,2 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 5 630 осіб та 790 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 6 145 осіб та 1 315 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 5 860 осіб та 1 260 транспортних засобів; "Гнутове" - 2 530 осіб та 670 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 30 червня 2018 року у КПВВ на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 40/20; "Гнутове" - 15/25.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" вилучили 210 картин.

На Донбасі за добу поранено двох українських військових, - ООС На Донбасі у ході боїв біля Луганського отримав поранений український військовий, - ООС
Теги публікації: Донбас, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся