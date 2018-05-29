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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 32 тыс. человек

НовостиОбщество    29.05.2018 - 10:26
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

В Гнутово обнаружили авто с компьютерной техникой на 120 тыс. гривен

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 32 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 20/0.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 32,4 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 7125 человек и 900 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 8285 человек и 1695 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5715 человек и 1125 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2400 человек и 580 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8865 человек.

Также сообщается, что в Гнутово пограничники обнаружили автомобиль, которым пытались незаконно перевезти  компьютерную технику на общую сумму 121,8 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, который исчез 24 мая.  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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