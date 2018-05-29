КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

У Гнутовому виявили авто з комп'ютерною технікою на 120 тис. гривень
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 32 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 30/20; "Гнутове" - 20/0.
Всього за минулу добу КПВВ перетнули 32,4 тис. осіб і 4,3 тис. транспортних засобів:
Також повідомляється, що в Гнутовому прикордонники виявили автомобіль, яким намагалися незаконно перевезти комп'ютерну техніку на загальну суму 121,8 тис. гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня.