Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 10:26
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

У Гнутовому виявили авто з комп'ютерною технікою на 120 тис. гривень

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 32 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 30/20; "Гнутове" - 20/0.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 32,4 тис. осіб і 4,3 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7125 осіб і 900 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8285 осіб і 1695 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5715 осіб і 1125 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2400 осіб і 580 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8865 осіб.

Також повідомляється, що в Гнутовому прикордонники виявили автомобіль, яким намагалися незаконно перевезти комп'ютерну техніку на загальну суму 121,8 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня.

 

Порошенко: місія ООН на Донбасі може повернути мир на українську землю
Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top