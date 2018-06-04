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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

НовостиОбщество    04.06.2018 - 09:14
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро КПВВ работают в обычном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 31 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/5; "Марьинка" - 10/15; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 10/10.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 6720 человек и 945 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 7845 человек и 1615 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5785 человек и 1285 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2605 человек и 685 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8225 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики вчера вечером, 3 июня 2018 года, из артиллерии обстреляли Талаковку под Мариуполем.

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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