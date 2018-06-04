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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 09:14
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок КПВВ працюють у звичайному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 31 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/5; "Мар'їнка" - 10/15; "Новотроїцьке" - 40/30; "Гнутове" - 10/10.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 31,2 тис. осіб і 4,5 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6720 осіб і 945 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7845 осіб і 1615 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5785 осіб і 1285 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2605 осіб та 685 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8225 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем.

 

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Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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