КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ працюють у звичайному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 31 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/5; "Мар'їнка" - 10/15; "Новотроїцьке" - 40/30; "Гнутове" - 10/10.
Всього за минулу добу КПВВ перетнули 31,2 тис. осіб і 4,5 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем.