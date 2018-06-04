Боевики из артиллерии обстреляли Талаковку, - штаб

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

Пророссийские боевики вчера вечером, 3 июня 2018 года, из артиллерии обстреляли Талаковку под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел около 21:00.

"Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, напряженная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово и Лебединское.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных в районе контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".