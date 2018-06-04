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Боевики из артиллерии обстреляли Талаковку, - штаб

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 08:27
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

Пророссийские боевики вчера вечером, 3 июня 2018 года, из артиллерии обстреляли Талаковку под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел около 21:00.

"Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, напряженная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово и Лебединское.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет", - говорится в сообщении.

 

Ранкове зведення на 7.00 04 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби, 3 червня ситуація в...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных в районе контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".  

 

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на донецком направлении
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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