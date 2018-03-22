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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 31,8 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 10:11
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 4,2 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 21 березня 2018 року, перетнули 31,8 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Загалом через КПВВ прослідувало 31,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 7775 осіб та 970 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 7840 осіб та 1480 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 5810 осіб та 1015 транспортних засобів; "Гнутове" - 3345 осіб та 730 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 7040 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні вранці у КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил,  на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/60; "Мар’їнка" - 40/30; "Новотроїцьке" - 50/40; "Гнутове" - 50/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ частково припинила пропуск вантажівок з України.

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Теги: Государственная пограничная служба, Донбас, КПВВ
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