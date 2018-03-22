КПВВ на Донбасі за добу перетнули 31,8 тис. осіб

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 4,2 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 21 березня 2018 року, перетнули 31,8 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Загалом через КПВВ прослідувало 31,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 7775 осіб та 970 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 7840 осіб та 1480 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 5810 осіб та 1015 транспортних засобів; "Гнутове" - 3345 осіб та 730 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 7040 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні вранці у КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/60; "Мар’їнка" - 40/30; "Новотроїцьке" - 50/40; "Гнутове" - 50/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ частково припинила пропуск вантажівок з України.