КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Также КПВВ пересекли около 4 тыс. транспортных средств
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 30 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/5; "Марьинка" - 20/0; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 20/20.
Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 30,1 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское".