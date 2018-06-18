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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 09:07
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)            
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)            

Также КПВВ пересекли около 4 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 30 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/5; "Марьинка" - 20/0; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 20/20.

Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 30,1 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

  • "Марьинка" - 9450 человек и 1730 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7435 человек и 1590 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3175 человек и 760 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10085 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское".  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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