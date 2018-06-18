Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 09:07
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Також КПВВ перетнули близько 4 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 30 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні вранці на в'їзд і виїзд на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/5; "Мар'їнка" - 20/0; "Новотроїцьке" - 20/20; "Гнутове" - 20/20.

Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 30,1 тис. осіб і 4 тис. транспортних засобів:

  • "Мар'їнка" - 9450 осіб і 1730 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7435 осіб і 1590 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3175 осіб і 760 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10085 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське".

 

Після 2016 року в Україні зменшилася кількість тортур і катувань, - спецдоповідач ООН
Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся