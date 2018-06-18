КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

Також КПВВ перетнули близько 4 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 30 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні вранці на в'їзд і виїзд на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/5; "Мар'їнка" - 20/0; "Новотроїцьке" - 20/20; "Гнутове" - 20/20.

Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 30,1 тис. осіб і 4 тис. транспортних засобів:

"Мар'їнка" - 9450 осіб і 1730 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7435 осіб і 1590 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3175 осіб і 760 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10085 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське".