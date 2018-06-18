На Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Майорское"

КПВВ "Майорское" с утра работает в штатном режиме

В Донецкой области сегодня возобновил работу контрольный пункт пропуска (КПВВ) "Майорское". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 18 июня, возобновлена работа КПВВ "Майорское". Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня на Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов. Оккупационная администрация закрывала на реконструкцию свой пункт в Горловке. По сообщениям сепаратистских СМИ, за выходные на пункте пропуска установили крытый коридор для пешего пересечения. Кроме того, там появились три полосы под легковой, грузовой автотранспорт и автобусы.