КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

В Станиці Луганській прикордонники вилучили монету XVIII століття

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 30 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар'їнка" -0/60; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" - 20/10.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 30,4 тис. осіб і 4,1 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 6470 осіб і 905 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7510 осіб і 1527 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5536 осіб і 1150 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2240 осіб і 570 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8695 осіб.

Також повідомляється, що в Станиці Луганській прикордонники у громадянина, який прямував на підконтрольну територію, виявили старовинну монету, датовану 1743 роком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі знизилася інтенсивність боїв, за добу поранено двох військових.