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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 29,8 тыс. человек

НовостиОбщество    29.06.2018 - 10:34
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

В Госпогранслужбе констатируют определенное уменьшение пассажиро-транспортного потока

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, пересекли 29,8 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ проследовало 29,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 6690 человек и 940 транспортных средств; "Марьинка" - 7090 человек и 1425 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6165 лиц и 1330 транспортных средств; "Гнутово" - 2470 человек и 630 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7335 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки отмечалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока во всех КПВВ по сравнению с предыдущими сутками.

Кроме того, сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 30/20.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" задержали украинцев с контрабандным товаром.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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