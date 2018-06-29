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Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 29,8 тис. осіб

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 10:34
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

У Держприкордонслужбі констатують певне зменшення пасажиро-транспортного потоку

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 28 червня 2018 року, перетнули 29,8 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Через КПВВ прослідувало 29,8 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 6690 осіб та 940 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 7090 осіб та 1425 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 6165 осіб та 1330 транспортних засобів; "Гнутове" - 2470 осіб та 630 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 7335 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минулої доби відмічалося певне зменшення пасажиро-транспортного потоку в усіх КПВВ в порівнянні з попередньою добою.

Крім того, повідомляється, що сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/40; "Мар’їнка" - 0/0; "Новотроїцьке" - 10/15; "Гнутове" - 30/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" затримали українців з контрабандним товаром.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Донбас, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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