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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 28,2 тыс. человек

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 08:39
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 4 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, пересекли 28,2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 28,2 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5 630 человек и 790 транспортных средств; "Марьинка" - 6 145 человек и 1 315 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5 860 человек и 1 260 транспортных средств; "Гнутово" - 2 530 человек и 670 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 30 июня 2018 года в КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 15/25.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" изъяли 210 картин.

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Теги публикации: Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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