Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекла 41 тыс. человек

НовостиОбщество    01.06.2018 - 08:48
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ сегодня перешли на летний режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекла 41 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 10/30.

Всего за сутки КПВВ пересекли 41 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8420 человек и 1080 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9645 человек и 1745 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7730 человек и 1490 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3755 человек и 860 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11490 человек.

Также сообщается, что пограничники на КПВВ в автомобиле под обшивкой салона и сидений обнаружили спрятанные счетчики воды, провода для электробритв, слесарный инструмент на общую сумму почти 24 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы.  

 

В больнице Днепра от полученных на Донбассе ранений умерли двое военных На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top