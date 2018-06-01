КПВВ на Донбассе за сутки пересекла 41 тыс. человек

КПВВ сегодня перешли на летний режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекла 41 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 10/30.

Всего за сутки КПВВ пересекли 41 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8420 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 9645 человек и 1745 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7730 человек и 1490 транспортных средств;

"Гнутово" - 3755 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11490 человек.

Также сообщается, что пограничники на КПВВ в автомобиле под обшивкой салона и сидений обнаружили спрятанные счетчики воды, провода для электробритв, слесарный инструмент на общую сумму почти 24 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы.