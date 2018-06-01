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КПВВ на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 08:48
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ сьогодні перейшли на літній режим роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнула 41 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/10; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 10/30.

Всього за добу КПВВ перетнули 41 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8420 осіб і 1080 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9645 осіб і 1745 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7730 осіб і 1490 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3755 осіб і 860 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11490 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники на КПВВ в автомобілі під обшивкою салону і сидінь виявили заховані лічильники води, дроти для електробритв, слюсарний інструмент на загальну суму майже 24 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на лінії зіткнення сьогодні перейшли на літній режим роботи.

 

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Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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