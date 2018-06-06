КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 45/30; "Гнутово" - 20/20.
Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 38,4 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:
Также сообщается, что пограничники обнаружили 4 транспортных средства, которыми пытались вывезти партию одежды, солнцезащитные очки, спортивное питание, автозапчасти и мебельную фурнитуру на общую сумму 124 тыс. гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе.