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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

НовостиОбщество    06.06.2018 - 08:52
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 45/30; "Гнутово" - 20/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 38,4 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8325 человек и 1115 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9385 человек и 1845 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7395 человек и 1440 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3520 человек и 825 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9795 человек.

Также сообщается, что пограничники обнаружили 4 транспортных средства, которыми пытались вывезти партию одежды, солнцезащитные очки, спортивное питание, автозапчасти и мебельную фурнитуру на общую сумму 124 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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