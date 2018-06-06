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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 08:52
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/30; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 45/30; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 38,4 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8325 осіб і 1115 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9385 осіб і 1845 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7395 осіб і 1440 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3520 осіб і 825 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9795 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники виявили 4 транспортних засоби, якими намагалися вивезти партію одягу, сонцезахисні окуляри, спортивне харчування, автозапчастини та меблеву фурнітуру на загальну суму 124 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили російський безпілотник на Донбасі.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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