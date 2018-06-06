КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/30; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 45/30; "Гнутове" - 20/20.
Всього за минулу добу КПВВ перетнули 38,4 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів:
Також повідомляється, що прикордонники виявили 4 транспортних засоби, якими намагалися вивезти партію одягу, сонцезахисні окуляри, спортивне харчування, автозапчастини та меблеву фурнітуру на загальну суму 124 тис. гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили російський безпілотник на Донбасі.