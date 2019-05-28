КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

С 1 июня контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
С 1 июня и в течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ в районе проведения ООС будут совершаться с 6:00 до 20:00.
Как отмечается, на летний режим работы переведут:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.