Общая сумма оценки составила около 150 тыс. гривен

В КПВВ в Донецкой области пограничники обнаружили комплектующие для "криптовалютной фермы". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что торговля оборудованием для изготовления криптовалюты в последнее время набирает популярности, и его часто пытаются незаконно перевезти через линию соприкосновения.

"...сегодня в КПВВ "Новотроицкое", было предотвращено очередную попытку вывоза в ТОТУ такого оборудования. Для оформления на выезд прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины. В ходе работы общей обзорной группы пограничников и представителей ГФС, которые действуют в составе Объединенных сил, было выявлено, что мужчина в багажном отделении транспортного средства среди личных вещей скрыл компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты", - сообщают в ГПСУ.

Товар изъят представителями ГФС для принятия правового решения. Общая сумма оценки составила около 150 тысяч гривен.

Фото: комплектующие для "криптовалютной фермы" (dpsu.gov.ru)

Напомним, 22 июня сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья на 3,7 млн гривен.