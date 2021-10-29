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Все КПВВ на Донбассе должны быть открыты, - спецпредставитель ЕС

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Киев, Пятница 29 октября 2021 09:06
Все КПВВ на Донбассе должны быть открыты, - спецпредставитель ЕС Фото: спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Все существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины должны работать. Пандемия коронавируса не может быть поводом для их закрытия.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью РБК-Украина.

"Вопрос с местами несвободы - номер один. Но есть и вопросы с КПВВ. "Ковид" - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - отметил Гилмор.

Он подчеркнул, что это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты", - резюмировал спецпредставитель ЕС.

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