ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Усі КПВВ на Донбасі повинні бути відкриті, - спецпредставник ЄС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 09:06
Усі КПВВ на Донбасі повинні бути відкриті, - спецпредставник ЄС Фото: спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Всі існуючі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення на сході України мають працювати. Пандемія коронавірусу не може бути приводом для їх закриття.

Про це заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. "Ковід" - це не виправдання для їх закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - зазначив Гілмор.

Він підкреслив, що це насамперед покарання для людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т.д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - резюмував спецпредставник ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Донбас КПВВ Окуповані території
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло