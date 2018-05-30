KPMG проверит деятельность "Укрнафты" на эффективность и потенциальные убытки

От результатов аудита будет зависеть судьба Роллинса на должности главы компании

Аудиторская компания "Большой четверки" KPMG проведет проверку деятельность ПАО "Укрнафта" на эффективность и потенциальные убытки. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании.

"На заседании набсовета "Нафтогаза" был заслушан Марк Роллинс (глава ПАО "Укрнафта") и было принято решение провести аудит его деятельности... Там есть несколько вопросов: первый вопрос - это, в частности, подписание договора по продаже газа "Укрнафтой" на "Днепразот", а также продажи нефти и продажи нефтепродуктов через сети... Проверить эффективность и потенциальные убытки", - сказал источник.

По его словам, результаты аудита деятельности компании послужат основанием для возможного увольнения нынешнего главы "Укрнафты" Марка Роллинса.

"То есть, будет проведен аудит и на его базе можно будет аргументировать решение относительно увольнения", - сказал источник.

Решение о проведении проверки компании набсовет "Нафтогаза" поддержал на заседании 22 мая. Для проведения аудита была нанята компания "Большой четверки" KPMG.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта" проведет общее собрание акционеров 14 июня 2018 года.