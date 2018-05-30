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KPMG перевірить діяльність "Укрнафти" на ефективність і потенційні збитки

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 11:55
Ілюстративне фото: "Укрнафта" (УНІАН)
Ілюстративне фото: "Укрнафта" (УНІАН)

Від результатів аудиту буде залежати доля Роллінса на посаді глави компанії

Аудиторська компанія "Великої четвірки" KPMG проведе перевірку діяльність ПАТ "Укрнафта" на ефективність і потенційні збитки. Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з ситуацією в компанії.

"На засіданні наглядової ради "Нафтогазу" було заслухано Марка Роллінса (голова ПАТ "Укрнафта") і було прийнято рішення провести аудит його діяльності... Там є кілька питань: перше питання - це, зокрема, підписання договору з продажу газу "Укрнафтою" на "Дніпроазот", а також продаж нафти і нафтопродуктів через мережу... Перевірити ефективність і потенційні збитки", - сказало джерело.

За його словами, результати аудиту діяльності компанії послужать підставою для можливого звільнення нинішнього голови "Укрнафти" Марка Роллінса.

"Тобто, буде проведено аудит і на його базі можна буде аргументувати рішення щодо звільнення", - сказало джерело.

Рішення про проведення перевірки компанії наглядова рада "Нафтогазу" підтримала на засіданні 22 травня. Для проведення аудиту була найнята компанія "Великої четвірки" KPMG.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" проведе загальні збори акціонерів 14 червня 2018 року.

 

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Теги публікації: Укрнафта, Марк Роллинс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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