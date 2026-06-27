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КПІ повертає навчання офлайн: хто тепер ходитиме на пари очно та за яких умов

08:16 27.06.2026 Сб
3 хв
Чи є шанс, що хоч комусь зі студентів вдасться "відсидітися" вдома?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
КПІ повертає навчання офлайн: хто тепер ходитиме на пари очно та за яких умов Студентів КПІ повертають в аудиторії, але є нюанси (фото: Олег Момот, РБК-Україна)
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Мета КПІ сьогодні - максимальне введення офлайн-навчання. Проте для цього недостатньо просто "наказати" всім студентам прийти на пари.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.

Головне:

  • Пріоритет КПІ: сьогодні офлайн-навчання в університеті "базується" на питанні безпеки - наявності місць в укриттях корпусів і гуртожитків.
  • Змішана форма: більшість освітніх програм передбачають від 30% до 50% офлайн-предметів, але лабораторні роботи студенти повинні відпрацьовувати виключно очно.
  • Гнучкий розклад: для зручності вибіркові дисципліни (філософія, психологія, риторика тощо) винесені в окремий "онлайн-день", щоб студенти не витрачали час на дорогу до університету.
  • Особливості професії: підхід залежить і від спеціальності - наприклад, факультет електроніки та Інститут аерокосмічних технологій прагнуть до максимального очного навчання.
  • Ситуація з IT: попри небажання деяких студентів-айтішників їздити на пари через роботу, КПІ наполягає на офлайні для майбутніх фахівців (зокрема завдяки збільшенню кількості місць в укритті).

Кому й коли у КПІ треба ходити на пари очно

"Перше, від чого ми відштовхуємося - безпека", - повідомив ректор.

Він пояснив, що університет має квоти за кількістю місць в укриттях корпусів та гуртожитків.

"Наша нинішня політика - максимальне введення офлайну. Але ми не можемо просто директивно наказати всім вийти, не забезпечивши сховищами", - констатував експерт.

З огляду на таку ситуацію, факультетам пропонують варіанти.

"Скажімо, ділити навчання на зміни. Великі лекційні потоки з міркувань безпеки ми в корпуси не виводимо, але лабораторні роботи - студенти мають відпрацьовувати виключно в офлайні", - розповів Мельниченко.

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В цілому, за його словами, у КПІ:

  • 24 факультети та інститути;
  • 106 кафедр.

"Керівники на місцях аналізують свої програми й визначають пріоритетні дисципліни", - зауважив очільник вишу.

При цьому більшість освітніх програм має від 30% до 50% предметів саме офлайн.

"Така змішана форма дозволяє балансувати. Наприклад, вибіркові дисципліни загальноуніверситетського каталогу (філософію, риторику, психологію особистості та інші предмети для розвитку soft skills) ми виносимо в один конкретний день, який студенти проходять онлайн - щоб не їздити туди-сюди", - поділився Мельниченко.

Він повідомив також, що "є факультети, які принципово налаштовані на максимальний офлайн".

"Це - той же факультет електроніки чи Інститут аерокосмічних технологій", - зауважив ректор.

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Крім того, університет зіткнувся "з цікавим феноменом серед айтішників".

"Багато студентів вже з другого курсу підпрацьовують в IT-компаніях, непогано заробляють і не хочуть витрачати час на дорогу", - пояснив очільник вишу.

Тобто не університет, а самі студенти виступали проти офлайну.

"Але ми все одно наполягли на своєму. Як це так: КПІ - флагман IT-освіти, а студенти сидітимуть вдома", - розповів Мельниченко.

Щоб повернути студентів до навчання, на найбільшому факультеті інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), де навчається 3 500 студентів (а це - як цілий окремий університет) за рік підготували укриття спочатку на 300, а потім ще на 500 осіб.

"Тепер, коли у факультету є сховище на 800 місць, вони можуть гнучко балансувати розкладом і вчитися в офлайні", - підсумував ректор КПІ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" після початку повномасштабної війни спершу повністю перейшли на онлайн-навчання, однак згодом - повернулися до аудиторій.

Крім того, ми пояснювали, чому у КПІ відчутно бракує фізиків і хіміків та чи реально "врятувати" ці професії.

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