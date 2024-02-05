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Козловський вручив нагороду найкращому гравцю ФК "Рух"

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Олександр Мороз

Під час проведення зимових зборів у Словенії засновник ФК "Рух" Григорій Козловський відвідав футболістів та вручив нападнику "жовто-чорних" Іллі Квасниці нагороду як найкращому гравцю клубу у 2023 році за версією вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

"Приємно отримати таку нагороду з рук засновника клубу. Дякую йому за цю увагу та вболівальникам, які проголосували за мене, за цю підтримку", - заявив Ілля.

У гравців "Руху" напередодні спарингів  з австрійським "Штурмом"та словенським "Браво" у Чатежі були  тренувальні заняття, де вони відпрацювали різнотипні атаки: вихід з оборони в атаку, позиційні атаки, контратаки.

 

Як зазначають. прес-службі, Козловський з перших днів не тільки тримає футбольний фронт разом з "жовто-чорною" родиною, а й всіма силами допомагає ЗСУ і забезпечує їх всім необхідним для якнайшвидшої перемоги.

Зокрема, на початку 2024 року Григорій Козловський та Emily Resort передали українським військовим 4 мільйони гривень.

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ЛьвівГригорій Козловськийфутболісти