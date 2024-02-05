Козловский вручил награду лучшему игроку ФК "Рух"

"Приятно получить такую награду из рук основателя клуба. Благодарю его за это внимание и проголосовавших за меня болельщиков за эту поддержку", - заявил Илья.

У игроков "Руха" накануне спаррингов с австрийским "Штурмом" и словенским "Браво" в Чатеже были тренировочные занятия, где они отработали разнотипные атаки: выход из обороны в атаку, позиционные атаки, контратаки.

Как отмечают. пресс-службе Козловский с первых дней не только держит футбольный фронт вместе с "желто-черной" семьей, но и всеми силами помогает ВСУ и обеспечивает их всем необходимым для скорейшей победы.

В частности, в начале 2024 года Григорий Козловский и Emily Resort передали украинским военным 4 миллиона гривен.