Козловський: вихованці академії "Руху" встановили масовий рекорд України

Для встановлення рекорду у "жовто-чорних" було три спроби. 126 дітей одночасно жонглювали м’ячем на голові на полі клубної Академії.

Григорій Козловський розповів, що в академії навчаються талановиті діти, тому було прийнято рішення це продемонструвати.

"Для академії дуже важливо дати шанс дітям проявити себе. В Україні дуже багато талановитих дітей з хорошими фізіологічними даними, просто не завжди у них є можливість показати свої вміння та таланти. Академія "Руху" - шанс розкрити свій талант та перша сходинка до професійного футболу. І я пишаюся тим, що сьогодні українська молодь не словом, а ділом довела, що має талант", - додав Григорій Козловський.

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що номінація обиралась довго, адже хотілось зібрати якомога більше учасників події. Головна ідея - встановити масовий рекорд із залученням юних футболістів.

Вибір зупинили на жонглюванні м’ячем, і якщо ногами це вже робили, то рекорд набивання м’яча головою ще не встановлювали, а це і складніше та цікавіше.

В результаті в до книги рекордів України, з найкращим результатом увійшло одночасне набивання м’яча головою протягом відведеного їм часу за участю 113 вихованців академії "Рух".

"Всі діти дуже позитивно відреагували на таку ідею та із задоволенням погодились реалізувати її. Зокрема, такі події дуже об’єднують хлопців та є цікавим досвідом для них. Щиро вітаю всіх з новим рекордом! Це заслуга всієї команди "жовто-чорних", як юних спортсменів, так і їх тренерів. Саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом! Що наші гравці здатні на нові рекорди, і головне показують сильну та якісну гру. Також маємо ще одне досягнення - "Рух" став наймолодшою командою світу з понад професійних 60 ліг. Я дуже радий, що футбольна академія "Рух" виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни", - резюмував Козловський.