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Козловский: украинский футбол и УПЛ ждут глобальные изменения

Фото: президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент футбольного клуба "РУХ" Григорий Козловский рассказал, какова с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Козловского, команды U-19, U-18, U-17 уже вышли на полноценный рабочий формат, и имеют по две тренировки в день. Со старшей командой также идет рабочий процесс.

"Младших буквально в первую неделю мы вывезли за границу, частично в Румынию, частично в Польшу, частично в Словению и в Словакию. Надеюсь, что как-то ситуация стабилизируется и мы сможем вернуть и нашу академию к полноценной жизни", - заявил Козловский.

Он также прокомментировал, какие изменения будут ждать украинский футбол в целом из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

"Изменения будут, и изменения будут кардинальные. Их даже трудно спрогнозировать, насколько это глобальные изменения. Я думаю, что будут и огромные проблемы. Единственное, на что рассчитываю лично я, что украинцы являются очень спортивной нацией. Мы всегда в любое время, как бы не было тяжело, играли в футбол", - добавил Григорий Козловский.

В этом контексте он также считает, что может пригодиться его идея объединить УПЛ и чемпионат Польши в один чемпионат.

"Для этого надо создать условную экстралигу, где играли бы по 10 украинских и польских команд. Представляете потенциал такой лиги от Черного моря до Балтийского? Такая объединенная лига стоила бы нереальных денег! Безумная нереализованная мечта", - резюмировал бизнесмен.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что юношеская команда львовского "Руха" завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА на сезон 2022/23.

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ЛьвовУПЛГригорий КозловскийФутбол