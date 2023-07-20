Козловський та ФК "Рух" передали розвідникам чергову партію спорядження

Військовослужбовці подякували Григорію Козловському та "рухівцям" за передане спорядження, яке вкрай необхідне бійцям для підготовки до виконання бойових завдань.

"Ми отримали частину спорядження, яке було втрачене за тих чи інших обставин. Нам передали наплічники для Starlink та наплічники для коптерів, а також спорядження на повсякдень та для підготовки до виконання бойових завдань та для забезпечення автономної життєдіяльності підрозділу. Завдяки цій допомозі ми можемо якісніше та ефективно виконувати свою роботу", - зазначив військовий.

Водночас Козловський зазначив, що спортсмени "допомагали й допомагатимуть нашим славним воїнам боротися з тією нечистю, яка напала на Україну".

Співзасновник БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур додав, що ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський завжди підтримують українських військових.

"Всі ми знаємо чим займаються підрозділи ГУР. Це надзвичайно важлива структура. Це позачергові потреби, які ми будемо й надалі покривати. Коли ми разом - ми сильні. Коли ми разом - ми можемо зробити набагато більше", - наголосив Шпур.

В свою чергу, спецпідрозділ ГУР МО передав "Руху" подяку за активну співпрацю та сприяння у виконанні завдань.

Нагадаємо, раніше ФК "Рух" передав до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Також Козловський забезпечив військовий госпіталь Львова наркозо-дихальним апаратом і нейрохірургічним мікроскопом. Вартість цих медичних приладів становить понад 4 млн гривень.