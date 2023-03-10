Козловський і ФК "Рух" передали БПЛА Poseidon артилеристам ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського.

Козловський вже неодноразово зі своєю родиною та футболістами допомагав ЗСУ та вимушеним переселенцям. "На цьому ми крапку не ставимо. Мусимо всіма силами допомогти нашим захисникам на передовій, разом з ними і завдяки їм кувати нашу перемогу над ненависними орками! Перемога буде за нами", - додав бізнесмен.

Безпілотники оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом із захищеними каналами зв'язку, вертикальною системою зльоту та посадки, мають монококовий планер високого крила з електродвигуном і гвинтом, що штовхає, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами VTOL і пропелерами.

Дальність дії - 150 км, висота польоту - 4 000 м.

Військові експерти називають Poseidon одними з найбільш високотехнічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод.

"Довго чекали на ці пташки, слава Богу, що ми отримали їх, і маємо чудову нагоду передати нашій, можна сказати, підшефній 45-ій бригаді. Насправді надзвичайно мотивує, коли бачиш очі хлопців, які отримують "Посейдони", цих операторів, які насправді щиро радіють, тому що для них це великі підсилення та підтримка в їхній роботі на фронті. Я впевнений, що ці пташки будуть із кожним днем наближати нашу перемогу", - додав генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин.

Нагадаємо, 45-та окрема артилерійська бригада - підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Її створили 2016-го року у складі Корпусу резерву на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від дня створення бригада дислокувалася у Яворівському районі Львівської області.

За проявлений героїзм і мужність військових бригади нагородили державними та відомчими нагородами. 6-го грудня командир 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ отримав Бойовий прапор із рук президента України.

Від початку повномасштабної війни футбольний клуб "Рух" і Григорій Козловський неодноразово допомагали військовим. Раніше захисники отримували вантажівки, дрони, рації, кунги, генератори, шини та багато іншого.