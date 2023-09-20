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Козловський та ФК "Рух" передали бійцям 45-ї бригади партію дронів

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Рух" і його засновник Григорій Козловський передали бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше необхідне спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бізнесмена.

"Боротьба з ворожими безпілотниками дуже важлива. Тому й потрібні сучасні електронні системи, щоб збити ворожий БПЛА зі шляху та його цілевказівки. "Зозулька" створена саме для цього і зараз вона ефективно бореться з ворожими системами", - зазначив представник бригади.

Крім того, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримала від команди "жовто-чорних" та Григорія Козловського 22 дрони. Дрони використовують на кафедрі комплексів і приладів артилерійської розвідки для навчання курсантів та оперативного резерву. 

"Покладаючись на власні мережі та приватні контакти на місцях, ми можемо забезпечити доставку обладнання та допомогу командирам і підрозділам у визначені пункти, відповідно до конкретних потреб і часу.  Ми повністю інтегровані в процеси підтримки ЗСУ. Ця підтримка триває з першого дня війни, і не припиниться, а навпаки - лише збільшуватиметься. Щиро вірю, що такими своїми діями ми наближаємо день нашої спільної перемоги", - зазначив Григорій Козловський.

 

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Григорій КозловськийЗбройні сили України