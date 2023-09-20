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Козловский и ФК "Рух" передали бойцам 45-й бригады партию дронов

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое необходимое снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.

"Борьба с вражескими беспилотниками очень важна. Поэтому и нужны современные электронные системы, чтобы сбить вражеский БПЛА с пути и его целеуказания. "Зозулька" создана именно для этого и сейчас она эффективно борется с враждебными системами", - отметил представитель бригады.

Кроме того, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получила от команды "желто-черных" и Григория Козловского 22 дрона. Дроны используются на кафедре комплексов и приборов артиллерийской разведки для обучения курсантов и оперативного резерва.

"Полагаясь на собственные сети и частные контакты на местах, мы можем обеспечить доставку оборудования и помощь командирам и подразделениям в определенные пункты в соответствии с конкретными потребностями и временем. Мы полностью интегрированы в процессы поддержки ВСУ. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и не прекратится, а наоборот - будет только увеличиваться. Искренне верю, что такими своими действиями мы приближаем день нашей общей победы", - отметил Григорий Козловский.

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Григорий КозловскийВооруженные силы Украины