Козловский и ФК "Рух" передали бойцам 45-й бригады партию дронов

"Борьба с вражескими беспилотниками очень важна. Поэтому и нужны современные электронные системы, чтобы сбить вражеский БПЛА с пути и его целеуказания. "Зозулька" создана именно для этого и сейчас она эффективно борется с враждебными системами", - отметил представитель бригады.

Кроме того, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получила от команды "желто-черных" и Григория Козловского 22 дрона. Дроны используются на кафедре комплексов и приборов артиллерийской разведки для обучения курсантов и оперативного резерва.

"Полагаясь на собственные сети и частные контакты на местах, мы можем обеспечить доставку оборудования и помощь командирам и подразделениям в определенные пункты в соответствии с конкретными потребностями и временем. Мы полностью интегрированы в процессы поддержки ВСУ. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и не прекратится, а наоборот - будет только увеличиваться. Искренне верю, что такими своими действиями мы приближаем день нашей общей победы", - отметил Григорий Козловский.