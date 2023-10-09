Козловський та ФК "Рух" долучилися до збору коштів для військових

ФК "Рух" і його засновник Григорій Козловський долучилися до проведення благодійного футбольного турніру вшанування воїнів-прикордонників. Головною метою турніру був збір коштів на дрони для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського .

Турнір відбувся у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича.

Як розповів виконавчий директор "Благодійної організації "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур, фонд відгукнувся на пропозицію Західного регіонального управління ДПСУ, щоб провести захід у День захисників та захисниць України.

У змаганнях брали участь 9 команд з різних прикордонних загонів ДПСУ. Команди грали у форматі 6х6, а за регламентом турніру у кожній команді виступала одна футбольна зірка.

Військові та зірки українського футболу зіграли яскраві матчі. Так, після групового етапу (3 групи по 3 команди) учасники розподілились по лігах - Золотій, Срібній та Бронзовій. Переможцями Золотої ліги стала команда "Волинь", Срібної ліги - "Мукачево", а Бронзової ліги - "Чернівці".

Під час турніру відбувся благодійний аукціон, а серед лотів були рукавички Андрія Пятова з його автографом та футбольний м’яч з автографами футбольних зірок.

За підсумками змагань вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Кінцева мета - півмільйона гривень. Долучитись до допомоги військовим може кожен охочий. Для цього потрібно задонатити на збір "ДРОНИ ДЛЯ КОРДОНУ", перейшовши за посиланням.

Керівник сектору взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління ДПСУ Роман Павленко подякував всім, хто долучився до організації цього турніру. Прикордонники збирають кошти, які скеровують на закупівлю матеріальних засобів для українських захисників.

Своєю чергою, Григорій Козловський відзначив, що спортсмени допомагали й допомагатимуть ЗСУ боротися з російськими окупантами.

"Зараз США та країни НАТО повинні продовжити передачу зброї для ЗСУ. Їм також необхідно буде надати нашій країні політичну та фінансову підтримку на довгострокову перспективу", - зазначив Григорій Козловський.

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський та ФК "Рух" разом із норвезьким благодійним фондом "Fritt Ukraina" допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, закупивши 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.