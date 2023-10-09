Козловский и ФК "Рух" присоединились к сбору средств для военных

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к проведению благотворительного футбольного турнира чествования воинов-пограничников. Главной целью турнира был сбор средств на дроны для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского .

Турнир прошел в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.

Как рассказал исполнительный директор "Благотворительной организации "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" Олег Шпур, фонд откликнулся на предложение Западного регионального управления ГНСУ, чтобы провести мероприятие в День защитников и защитниц Украины".

В соревнованиях принимали участие 9 команд из разных пограничных отрядов ГНСУ. Команды играли в формате 6х6, а по регламенту турнира в каждой команде выступала одна футбольная звезда.

Военные и звезды украинского футбола сыграли яркие матчи. Так, после группового этапа (3 группы по 3 команды) участники распределились по лигам - Золотой, Серебряной и Бронзовой. Победителями Золотой лиги стала команда "Волынь", Серебряной лиги - "Мукачево", а Бронзовой лиги - "Черновцы".

Во время турнира прошел благотворительный аукцион, а среди лотов были перчатки Андрея Пятова с его автографом и футбольный мяч с автографами футбольных звезд.

По итогам соревнований удалось собрать более 300 тысяч гривен. Конечная цель - полмиллиона гривен. Присоединиться к помощи военным может любой желающий. Для этого нужно задонатить на сбор "ДРОНЫ ДЛЯ ГРАНИЦА", перейдя по ссылке.

Руководитель сектора взаимодействия со СМИ Западного регионального управления ГНСУ Роман Павленко поблагодарил всех, кто принял участие в организации этого турнира. Пограничники собирают средства, направляемые на закупку материальных средств для украинских защитников.

В свою очередь Григорий Козловский отметил, что спортсмены помогали и будут помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами.

"Сейчас США и страны НАТО должны продлить передачу оружия для ВСУ. Им также необходимо будет предоставить нашей стране политическую и финансовую поддержку на долгосрочную перспективу", - отметил Григорий Козловский.

Напомним, ранее Григорий Козловский и ФК "Рух" вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.