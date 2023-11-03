Козловський та ФК "Рух" долучились до формування мобільних груп, які збиватимуть дрони на Львівщині

Повністю укомплектовані автомобілі вже передали Повітряному командуванню "Захід". Клуб та його засновник передали на цю ініціативу 3,7 млн грн.

Групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, аби у будь-яку погоду та час доби захисники могли ефективно знищувати ворожі дрони.

"Сьогодні "рухівці" долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині. Це повністю укомплектовані автомобілі з найсучаснішим обладнанням: тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників. ФК "Рух" завжди підтримує наших воїнів та буде робити це знов і знов, щоб спільними зусиллями перемогти ворога", - сказав Григорій Козловський.

За словами офіцера Повітряного командування "Захід" Дениса Левковича, зараз сформовано групу з 30 мобільних вогневих груп.

"Дякую ФК "Рух" за соціально-відповідальну позицію та допомогу у формуванні цих груп. Засновник клубу Григорій Козловський був одним з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу і передав 3,7 млн грн для того, аби закупити автомобілі та обладнати їх необхідною технікою", - сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наступні 30 груп планують доукомплектувати та передати упродовж місяця. Вартість комплектації однієї групи - близько 500 тис. грн без врахування ціни транспорту.

У кожну групу входить машина, яка оснащена тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників.

"Сьогодні кожен українець повинен бути корисним ЗСУ і допомагати усім чим може, адже воїни захищають Україну від агресора та потребують нашої підтримки. ФК "Рух" допомогав й буде допомагати вогневими групами, дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом", - додав Козловський.