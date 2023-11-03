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Козловский и ФК "Рух" присоединились к формированию мобильных групп, которые будут сбивать дроны во Львовской области

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к формированию первых 30 мобильных огневых групп, которые будут сбивать дроны-камикадзе во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Полностью укомплектованные автомобили уже передали воздушному командованию "Запад". Клуб и его основатель передали на эту инициативу 3,7 млн. грн.

Группы формировали в соответствии с военными запросами, испытывали и видоизменяли, чтобы в любую погоду и время суток защитники могли эффективно уничтожать вражеские дроны.

"Сегодня "руховцы" присоединились к формированию первых 30 мобильных огневых групп, которые будут сбивать дроны-камикадзе во Львовской области. Это полностью укомплектованные автомобили с самым современным оборудованием: тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными указателями, фонарями, прицелами, безпилотников. ФК "Рух" всегда поддерживает наших воинов и будет делать это снова и снова, чтобы совместными усилиями победить врага", - сказал Григорий Козловский.

По словам офицера Воздушного командования "Запад" Дениса Левковича, сейчас сформирована группа из 30 мобильных огневых групп.

"Благодарю ФК "Рух" за социально-ответственную позицию и помощь в формировании этих групп. Основатель клуба Григорий Козловский был одним из первых, кто откликнулся на эту инициативу и передал 3,7 млн грн для того, чтобы закупить автомобили и оборудовать их необходимой техникой", - сказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Следующие 30 групп планируют доукомплектовать и передать месяц. Стоимость комплектации одной группы - около 500 тыс. грн без учета цены транспорта.

В каждую группу входит машина, оснащенная тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными указателями, фонарями, прицелами, планшетами и оружием для сбивания ударных беспилотников.

Сегодня каждый украинец должен быть полезным ВСУ и помогать всем чем может, ведь воины защищают Украину от агрессора и нуждаются в нашей поддержке. российским злом", - добавил Козловский.

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Львовская областьГригорий Козловский