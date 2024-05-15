Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 млн гривень на протезування

Зазначається, що всього з початку року клуб з Emily Resort передали військовим понад 7,5 млн гривень.

"Ми знаємо, що поки військові нас боронять від ворога — ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся", - додав Козловський.

Національний реабілітаційний центр Unbroken – єдиний медичний заклад в Україні, де протезування є частиною роботи лікарні, а протезисти – членами мультидисциплінарної команди.

Так зокрема, спеціалісти встановлюють біонічні протези рук та мають мобільну майстерню протезування. Спеціалісти центру також виготовляють та встановлюють протези як військовим, так і цивільним.

Директорка із комунікацій та партнерств Першого медоб’єднання Львова та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець розповіла, що проблема із протезуванням в Україні стоїть дуже гостро, адже війна триває, а наші воїни постійно отримують важкі травми на полі бою.

"Завдяки допомозі таких меценатів як Григорій Козловський та Emily Resort ми маємо можливість допомогти нашим військовим встановити кінцівки і подарувати їм можливість знову ходити, рухатись і максимально відновлюватись", - додала вона.

Своєю чергою, Козловський зазначив, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх, й закликав інших меценатів долучатись до купівлі компонентів, що забезпечать виготовлення якісних протезів для військових.

Нагадаємо, раніше спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та засновник ФК "Рух" Григорій Козловський перерахували 2 млн гривень на протезування поранених воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію в Superhumans Center.