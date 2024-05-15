Козловский и Emily Resort передали в центр Unbroken 2 млн гривен на протезирование

Отмечается, что всего с начала года клуб из Emily Resort передали военным более 7,5 млн гривен.

"Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага - мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь вернувшимся", - добавил Козловский.

Национальный реабилитационный центр Unbroken – единственное медицинское учреждение в Украине, где протезирование является частью работы больницы, а протезисты – членами мультидисциплинарной команды.

Так, в частности, специалисты устанавливают бионические протезы рук и имеют мобильную мастерскую протезирования. Специалисты центра также производят и устанавливают протезы как военным, так и гражданским.

Директор по коммуникациям и партнерствам Первого медобъединения Львова и руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец рассказала, что проблема с протезированием в Украине стоит очень остро, ведь война продолжается, а наши воины постоянно получают тяжелые травмы на поле боя.

"Благодаря помощи таких меценатов как Григорий Козловский и Emily Resort мы имеем возможность помочь нашим военным установить конечности и подарить им возможность снова ходить, двигаться и максимально восстанавливаться", - добавила она.

В свою очередь Козловский отметил, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и производят их, и призвал других меценатов приобщаться к покупке компонентов, которые обеспечат изготовление качественных протезов для военных.

Напомним, ранее спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и основатель ФК "Рух" Григорий Козловский перечислили 2 млн гривен на протезирование раненых воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center.