Козловський та Emily Resort передали новий пакет допомоги ЗСУ на 10 млн гривень

Допомогу отримала 45-та окрема артилерійська бригада, якою з початку повномасштабного вторгнення опікується Козловський.

"Ми вперше закупили саме такі БПЛА Darts, адже цього разу отримали від наших захисників запит саме на цю техніку. Ці дрони активно використовуються на передовій і військові потребували їх. Водночас "Рух" та Emily Resort вкотре відгукнулись на запит 45-ї бригади і ми з радістю передаємо цю допомогу їм. Це звичні для нас речі, адже щомісяця спільними зусиллями передається допомога на 2 млн гривень. Тож чекаємо наступні побажання від військових та постараємось забезпечити їх всім необхідним", - заявив Козловський.

ФК "Рух" та Emily Resort щомісячно перераховують 2 млн гривень для допомоги українським військовим. Так, в травні Козловський з відпочинковим комплексом Emily Resort переказали 2 млн грн на потреби ЗСУ. Ці кошти направили у БО "БФ "Незламні" для протезування українських воїнів.

Бізнесмен та "жовто-чорна" родина разом з Emily Resort з початку року передали нашим військовим понад 10 млн гривень.

"Сьогодні кожен може зробити внесок у допомогу українським військовим. Неважливо, велика чи мала ваша допомога, вона буде цінною. Адже допомагаючи українським військовим, ми допомагаємо захистити себе від російської агресії, допомагаємо захистити нашу власну свободу та людську гідність. Військові грають ключову роль у нашій безпеці, завдяки їм ми маємо змогу далі спокійно спати, працювати, обіймати рідних. Тому їх підтримка є важливою для всіх нас, адже допомагаючи їм ми наближаємо нашу спільну Перемогу!" - резюмував Козловський.