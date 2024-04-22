Козловський, Свіщов та Федишин. Складено рейтинг бізнесменів, які розвивають спорт на Західній Україні

До списку, зокрема, увійшли відомий львівський бізнесмен та президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.

Значну увагу Свіщов присвячує розвитку дитячого сорту. Так за підтримки мецената у місті Лева відкрився сучасний комплекс для занять професійними видами спорту, а особливо тенісом - Leoland.

Також завдяки його підтримці розвивається водне поло. Бізнесмен очолює не тільки Федерацію водного поло України, а також є президентом ватерпольного клубу "Динамо" (Львів).

Фото: президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов

Також до списку в топ-10 бізнесменів, які підтримують розвиток спорту в Україні потрапив львівський бізнесмен та меценат, засновник академії та ФК "Рух" Григорій Козловський.

Також Козловський відомий підтримкою українських військових, майже щомісяця його "жовто-чорні" донатять на ЗСУ.

Академія "Рух", яку очолює Козловський, навчає майбутніх зірок футболу, а її вихованці встановлюють різноманітні рекорди. Так, нещодавно вихованці "Руху" встановили національний рекорд України з наймасовішого набивання м’яча головою.

До списку в топ-10 також увійшли: