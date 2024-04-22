Козловський, Свіщов та Федишин. Складено рейтинг бізнесменів, які розвивають спорт на Західній Україні

В Україні склали список з десяти бізнесменів Західної України, які найбільше розвивають спорт в західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Obozrevatel.
До списку, зокрема, увійшли відомий львівський бізнесмен та президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.
Значну увагу Свіщов присвячує розвитку дитячого сорту. Так за підтримки мецената у місті Лева відкрився сучасний комплекс для занять професійними видами спорту, а особливо тенісом - Leoland.
Також завдяки його підтримці розвивається водне поло. Бізнесмен очолює не тільки Федерацію водного поло України, а також є президентом ватерпольного клубу "Динамо" (Львів).
Фото: президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов
Також до списку в топ-10 бізнесменів, які підтримують розвиток спорту в Україні потрапив львівський бізнесмен та меценат, засновник академії та ФК "Рух" Григорій Козловський.
Також Козловський відомий підтримкою українських військових, майже щомісяця його "жовто-чорні" донатять на ЗСУ.
Академія "Рух", яку очолює Козловський, навчає майбутніх зірок футболу, а її вихованці встановлюють різноманітні рекорди. Так, нещодавно вихованці "Руху" встановили національний рекорд України з наймасовішого набивання м’яча головою.
До списку в топ-10 також увійшли:
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