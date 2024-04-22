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Козловський, Свіщов та Федишин. Складено рейтинг бізнесменів, які розвивають спорт на Західній Україні

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Олександр Мороз

В Україні склали список з десяти бізнесменів Західної України, які найбільше розвивають спорт в західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Obozrevatel.

До списку, зокрема, увійшли відомий львівський бізнесмен та президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.

Значну увагу Свіщов присвячує розвитку дитячого сорту. Так за підтримки мецената у місті Лева відкрився сучасний комплекс для занять професійними видами спорту, а особливо тенісом - Leoland.

Також завдяки його підтримці розвивається водне поло. Бізнесмен очолює не тільки Федерацію водного поло України, а також є президентом ватерпольного клубу "Динамо" (Львів).

Фото: президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов 

Також до списку в топ-10 бізнесменів, які підтримують розвиток спорту в Україні потрапив львівський бізнесмен та меценат, засновник академії та ФК "Рух" Григорій Козловський.

Також Козловський відомий підтримкою українських військових, майже щомісяця його "жовто-чорні" донатять на ЗСУ. 

Академія "Рух", яку очолює Козловський, навчає майбутніх зірок футболу, а її вихованці встановлюють різноманітні рекорди. Так, нещодавно вихованці "Руху" встановили національний рекорд України з наймасовішого набивання м’яча головою.

До списку в топ-10 також увійшли:

  • Роман Федишин - президент жіночого гандбольного клубу "Галичанка" та очільник Федерації гандболу Львівської області,
  • Олег Баран - президент волейбольного клубу "Барком-Кажани",
  • Петро Адамик - президент Федерації регбі та керівник регбійної команди "Сокіл",
  • Валерій Пересоляк - власник та президент футбольного клубу прем'єр-ліги "Минай",
  • Євген Бейдерман - президент ФК "Поділля",
  • Володимир Матківський - власник ФК "Карпати",
  • Тарас Гурик - голова наглядової ради ФК "Прикарпаття".

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Олександр СвіщовГригорій Козловський