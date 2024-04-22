Козловский, Свищев и Федишин. Составлен рейтинг бизнесменов, развивающих спорт на Западной Украине

В список в частности вошли известный львовский бизнесмен и президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев.

Значительное внимание Свищев уделяет развитию детского сорта. Так при поддержке мецената в Льве открылся современный комплекс для занятий профессиональными видами спорта, а особенно теннисом - Leoland.

Также благодаря его поддержке развивается водное поло. Бизнесмен возглавляет не только Федерацию водного поло Украины, но и является президентом ватерпольного клуба "Динамо" (Львов).

Фото: президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев

Также в список в топ-10 бизнесменов, поддерживающих развитие спорта в Украине, попал львовский бизнесмен и меценат, основатель академии и ФК "Рух" Григорий Козловский.

Также Козловский известен поддержкой украинских военных, почти ежемесячно его желто-черные донатят на ВСУ.

Академия "Рух", возглавляемая Козловским, обучает будущих звезд футбола, а ее воспитанники устанавливают разнообразные рекорды. Так, недавно воспитанники "Движения" установили национальный рекорд Украины по массовому набиванию мяча головой.

В список в топ-10 также вошли: