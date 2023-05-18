Козловський підбив проміжні підсумки меценатської діяльності з початку війни

За його словами, з першого дня війни футбольний клуб "Рух" спрямував усі свої зусилля та ресурси для допомоги українській армії та переселенцям. Для об’єднання зусиль довкола однієї мети було створено благодійний фонд "Рух у майбутнє".

Так, на початку війни бізнесмен особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

До цього коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже придбали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також капітально відремонтували 15 автомобілів.

Згодом за кошти бізнесмена виготовили пів тисячі буржуйок.

Крім того, бізнесмен активно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Так, на початку 2023 року бригада отримала три КУНГи, які вже використовують за призначенням на передовій, і комплект для облаштування мобільного лазне-прального комплексу та пунктів обігріву. У лютому бригада отримала модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

У березні ФК "Рух" і його Григорій Козловський долучилися до придбання бійцям 8-ми розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Посейдон", 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3, 6 безпілотників "Мара".

На початку травня 2023 року Григорій Козловський разом із норвезьким благодійним фондом "Fritt Ukraina" допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ закупити ще 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.

Григорій Козловський також долучився до допомоги фонду "Трибуна Героїв". Спільно з президентом "Карпат" і головою Львівської Асоціації футболу він надав фінансову допомогу родинам футбольних ультрас, які загинули на війні. Загалом перерахували у благодійний фонд 1,5 млн грн.

Також Козловський узяв участь в акції українського футболіста Романа Зозулі "Народний Байрактар". ФК "Рух" перерахував 200 тисяч гривень на проект.

Спільно з фондом "Рух у Майбутнє" бізнесмен передав у військовий госпіталь Львова два апарати вартістю 4 млн гривень.

За активну меценатську діяльність Козловський отримав нагороду ЗСУ "Знак пошани", відзнаку від повітряних сил ЗСУ "Доблесть і честь".