Козловский подвел промежуточные итоги меценатской деятельности с начала войны

По его словам, с первого дня войны футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии и переселенцам. Для объединения усилий вокруг одной цели был создан благотворительный фонд "Движение в будущее".

Так, в начале войны бизнесмен лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

До этого средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировали.

Впоследствии за счет бизнесмена изготовили пол тысячи буржуек.

Кроме того, бизнесмен активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Так, в начале 2023 года бригада получила три КУНГа, которые уже используются по назначению на передовой, и комплект для обустройства мобильного бане-стирального комплекса и пунктов обогрева. В феврале бригада получила модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

В марте ФК "Рух" и его Григорий Козловский присоединились к приобретению бойцам 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, 6 беспилотников "Мара".

В начале мая 2023 года Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ закупить еще 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Григорий Козловский также присоединился к помощи фонда "Трибуна Героев". Совместно с президентом "Карпат" и главой Львовской Ассоциации футбола он предоставил финансовую помощь семьям футбольных ультрас, погибших на войне. В общей сложности перечислили в благотворительный фонд 1,5 млн грн.

Также Козловский принял участие в акции украинского футболиста Романа Зозули "Народный байрактар". ФК "Рух" перечислил 200 тысяч гривен на проект.

Совместно с фондом "Движение в Будущее" бизнесмен передал в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 млн гривен.

За активную меценатскую деятельность Козловский получил награду ВСУ "Знак почета", отличие от воздушных сил ВСУ "Доблесть и честь".